Рейс Екатеринбург – Дубай задерживается более чем на сутки

Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге почти на сутки задерживается вылет самолёта в Дубай. Рейс обслуживает авиакомпания flydubai совместно с Emirates.По данным онлайн-табло Кольцово, воздушное судно должно было вылететь в ОАЭ 26 февраля в 16:40. Однако время отправления лайнера сдвинули более чем на 19 часов. Теперь вылет ожидается сегодня в 12:00.