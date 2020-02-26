11:37 | 27.02.2020

Фото: pixabay.com

В Нижнем Тагиле уничтожено более 90 кг винограда, страна происхождения которого не установлена.



Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, у индивидуального предпринимателя, реализующего плодовоовощную продукцию иностранного производства на территории одного из нижнетагильских рынков, отсутствовали товаросопроводительные документы на виноград. Продукция была изъята должностными лицами Екатеринбургской таможни и регионального Управления Россельхознадзора.



Арбитражный суд Свердловской области привлек предпринимателя к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»