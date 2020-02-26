Министр инвестиций Свердловской области информирует об обмане бизнесменов мошенниками

11:21 | 27.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова заявила, что мошенники используют ее имя, чтобы обманывать предпринимателей. Чиновница уже написала заявление в прокуратуру.



По словам Виктории Казаковой, подобные инциденты по той же схеме произошли и в Челябинской области. От имени должностных лиц злоумышленники просят бизнесменов и руководителей предприятий профинансировать нацпроекты. Например, строительство жилья для малообеспеченных и детей-сирот.



Министр инвестиций Свердловской области в соцсетях обратила внимание бизнесменов регионов, чтобы они не поддавались на провокации. «В случае их возникновения - незамедлительно пишите заявление в правоохранительные органы», – пишет чиновница.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»