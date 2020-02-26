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11:16 | 27.02.2020

Фото: 1tulatv.ru/

В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело против стоматолога с фальшивым дипломом

Сотрудник частного стоматологического центра 29-летний Магсуд М. в Нижнем Тагиле стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.327 УК РФ («Приобретение, хранение, использование заведомо поддельного официального документа»). Согласно диплому, в 2017 году Магсуд М. окончил «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ по специальности «Стоматология», ему присвоена квалификация «врач-стоматолог».

В 2018 году, предъявив данный диплом, он пытался устроиться в одну из стоматологических клиник в Дзержинском районе Нижнего Тагила, но её владелец Улугбек Назаров, которого многие знают в городе как опытного стоматолога, сразу заподозрил неладное.

«Мы стали узнавать, и выяснилось, что диплом данного высшего учебного заведения в это время ему не выдавался. Более того, молодой человек должен был проходить интернатуру в течение двух лет, но направление от университета он предъявить не смог. Я тогда ему сразу сказал – Магсуд, не позорь профессию, иди и выучись нормально. Он меня не послушал. Потом смотрю – устроился в стоматологический центр на Октябрьском проспекте, детей лечит. Я сообщил главврачу о дипломе, но там лишь отмахнулись. То есть врач-стоматолог лечит зубы, имея на руках диплом с признаками подделки, но это никого не смущает, так получается?», – возмущается Улугбек Назаров.

Более года он направлял заявления в правоохранительные органы, добиваясь, чтобы силовики установили, является все же диплом поддельным или нет. Сначала, в 2018 году, материал расписали участковому уполномоченному отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» капитану Олесе Певень (сейчас девушка уже получила звание майора), но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Улугбек Назаров обратился с заявлением в прокуратуру Свердловской области, сотрудники которого направили его на рассмотрение в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила. Заместитель прокурора Ленинского района Денис Желябовский, изучив документы, направил соответствующее постановление в отдел полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское», после чего и было возбуждено уголовное дело.

Согласно постановлению, в неустановленные в ходе дознания месяц, дату и время Магсуд М. приобрел заведомо подложный диплом на свое имя, который предъявил при заключении трудового договора с целью трудоустройства в стоматологическом центре. По данным veved.ru, в настоящее время Магсуд М. уже не работает в данном медицинском учреждении.

Добавим, что максимальное наказание по ч.3 ст. 327 УК РФ предусматривает до одного года лишения свободы.

В настоящее время в Нижнем Тагиле проводится проверка в отношении еще двух стоматологов по аналогичным фактам.

© «Вечерние ведомости»

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