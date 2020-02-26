В Краснотурьинске осудят водителя, убившего пенсионера-пешехода

11:04 | 27.02.2020

Фото: news.myseldon.com

Прокуратура Краснотурьинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего автолюбителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).



По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый, будучи за рулем автомобиля «Тойота RAV4», двигался по проезжей части ул. Абоимова в сторону ул. Революции, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу. При этом мужчина ответил на входящий звонок, чем нарушил правила, запрещающие использовать мобильное устройство за рулем автомобиля. Более того, обвиняемый осознавал, что видимость в направлении его движения ограничена находящимся на встречной полосе движения рейсовым автобусом марки «ПАЗ-Вектор», выполняющим высадку-посадку пассажиров на остановочном комплексе «Школа». В момент приближения автомобиля к пешеходному переходу на дорогу вышел 62-летний пенсионер, который начал пересекать проезжую часть ул. Абоимова по пешеходному переходу. Не обратив внимание на пешехода, водитель сбил пострадавшего, в результате чего тот скончался на месте происшествия.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснотурьинский городской суд. Санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 5 лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»