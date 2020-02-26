В Екатеринбурге три ребенка пострадали в ДТП

10:39 | 27.02.2020

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром на перекрестке улиц Мехренцева – Краснолесья произошло ДТП. Пострадали трое детей.



В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автомобиль «Toyota» двигался по Мехренцева со стороны улицы Академика Сахарова. При повороте налево он пропускал двигавшиеся в прямом направлении автомобили, в этот момент произошло столкновение «Toyota» и «Chevrolet». В результате пострадали три девочки — восьми, девяти и одиннадцати лет. Они сидели в одной машине, мама везла их в школу. Все были пристегнуты ремнями безопасности.



Детей госпитализировали в ДГКБ №9 с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга», однако в больнице диагноз не подтвердился, детей отпустили домой.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»