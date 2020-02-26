Волнистых попугаев из Таджикистана, ввезенных в Екатеринбург, отправили обратно домой

10:20 | 27.02.2020

Фото: 2gis.ru

Четыре волнистых попугая, ввезенные в Екатеринбург накануне днем, отправлены обратно в Таджикистан из-за выявленных нарушений.



Оказалось, что хозяин птиц нарушил «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарных) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утверждённые решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 317, требований ветеринарного законодательства РФ.



Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области отмечает, что ветеринарный контроль за ввозом подконтрольного груза был проведён специалистами в пограничном контрольном ветпункте екатеринбургского аэропорта.



Попугаи возвращены на территорию Республики Таджикистан, а владелец привлечен к административной ответственности по ст. 10,6 КоАП (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»