На ЕКАД горел автомобиль

10:01 | 27.02.2020

Фото: e1.ru

Утром на ЕКАД загорелся автомобиль. По предварительной информации, произошло самовозгорание.



В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга отмечают, что автовладелец на месте происшествия в момент прибытия полиции отсутствовал. В полиции проводят проверку. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.



Очевидцы сообщают, что водитель выбежал из машины, оставив в ней ключи зажигания. Автолюбителю пришел на помощь проходящий мимо мужчина – он пытался закидывать горящий автомобиль снегом, однако потушить транспортное средство так и не удалось.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»