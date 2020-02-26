Министерство образования Свердловской области попросило родителей не пускать детей на концерты рэпера Элджея

Министерство образования направило письма в образовательные учреждения с рекомендацией провести с родителями беседу о вреде творчества рэпера Элджея. Рассылка связана с приближающимися концертами артиста в Свердловской области, которые пройдут в марте-апреле этого года.Министерство образования просит проинформировать родителей о «возможных последствиях посещения несовершеннолетними мероприятий с участием указанного исполнителя». В направленном письме отмечаются «вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних» и «признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков», которые присутствуют в творчестве рэпера.Что интересно, на всех афишах предстоящих концертов Элджея стоит ограничение «18+», что ограничивает посещение детьми данных мероприятий автоматически.