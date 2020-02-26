В Екатеринбурге пропал мужчина

09:08 | 27.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил начало поисков 39-летнего Виталия Александровича Гаврилова, который ушел из дома 27 января и не вернулся.



Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, черные волосы и темно-карие глаза. В качестве особых примет указаны татуировки на спине и животе.



На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и шапку как на фото.



Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия Александровича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Катерине – 8-908-638-68-48.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»