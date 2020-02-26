На время сложных погодных условий в Екатеринбурге следить за безопасностью на дорогах будут сотрудники Госавтоинспекции

21:57 | 26.02.2020

Фото: ntv.ru

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вышли в рейд по обеспечению безопасности дорожного движения. Они будут контролировать оперативную обстановку на выездах из города, автобусное сообщение и очистку проезжей части от снега, об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г.Екатеринбургу.



«На данный час в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга поступило более 100 сообщений о дорожно- транспортных происшествиях, зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. При неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством. В случае непогоды водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии», - отметили в Гоавтоинспекции.



Соблюдать ПДД во время неблагоприятных погодных условий просят также и пешеходов.



Тем, кто столкнулся со сложной ситуацией на дороге, сотрудники ГИБДД постараются оказать содействие и помогут с вызовом техслужбы или эвакуатора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»