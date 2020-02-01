Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» собираются разобрать в 2021 году

20:00 | 26.02.2020

Фото: sputnik8.com

Временные трибуны на стадионе «Екатеринбург Арена» планируют разобрать в 2021 году.



Как передает РИА Новости, президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что проектная документация по разборке сооружений находится в стадии разработки. Он предполагает, что следующей зимой начнут разбирать одну из трибун, а в летний период будет разобрана и вторая. При этом строительные работы не должны мешать проведению матчей.



Напомним, что «Екатеринбург Арену» реконструировали ЧМ 2018 года. Вместимость стадиона к чемпионату составила 33 061 зритель.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»