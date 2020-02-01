В Среднеуральске произошел пожар в городском Центре культуры

19:18 | 26.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Среднеуральске сегодня вечером произошел пожар в подвале Центра культуры на улице Уральской. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в происшествии никто не пострадал.



Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 4 человека. Выяснилось, что в подвале центра горел строительный мусор. С огнем, охватившим 15 квадратных метров спасатели справились за 15 минут. На месте работают 4 единицы техники и 14 человек личного состава.



В настоящий момент устанавливается причина пожара.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»