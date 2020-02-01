Новости дня
18:51 | 26.02.2020
Фото: noyabrsk24.ru
На Среднем Урале продолжают проводить антикоронавирусные мероприятия
Так, на сегодняшний день врачи ведут наблюдение за 210 гражданами, прибывшими из КНР. Всего с января госпитализировали 49 граждан, у которых после возвращения из Китая появились симптомы ОРВИ, 43 из них были выписаны. Результаты обследований на предмет выявления коронавирусной инфекции показали отрицательные результаты.
«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», - отметили в ведомстве.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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