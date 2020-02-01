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18:51 | 26.02.2020

Фото: noyabrsk24.ru

На Среднем Урале продолжают проводить антикоронавирусные мероприятия

Медики Свердловской области продолжают проводить мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Так, на сегодняшний день врачи ведут наблюдение за 210 гражданами, прибывшими из КНР. Всего с января госпитализировали 49 граждан, у которых после возвращения из Китая появились симптомы ОРВИ, 43 из них были выписаны. Результаты обследований на предмет выявления коронавирусной инфекции показали отрицательные результаты.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», - отметили в ведомстве.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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