Екатеринбург встал в 9-балльные пробки из-за снегопада

18:21 | 26.02.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице в час-пик во время снегопада образовались сильные заторы. Согласно данным портала «Яндекс.Пробки», на данный момент ситуация на дорогах оценивается на 9 баллов.



Сильные пробки образовались на улицах Малышева, Куйбышева, Восточной, Фурманова, Большакова, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Репина, Первомайской, Халтурина, Ельцина, проспектах Ленина и Космонавтов и на других дорогах.



Ситуация осложняется многочисленными ДТП. Аварии случились на улицах Малышева, Луначарского, Светлореченской, Объездной и Щербакова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»