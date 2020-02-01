В вузах Свердловской области усилили работу по профилактике ВИЧ

18:12 | 26.02.2020

Фото: cmphmao.ru

В вузах Свердловской области усилили работу по профилактике и противодействию ВИЧ/СПИДа. В текущем году профилактические мероприятия проводятся вне специальных дат, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Так, недавно Совет проректоров по воспитательной работе утвердил план работы на 2020 год, в рамках которого будут проводиться информационные кампании по тестированию, профилактике и толерантному отношению к носителям ВИЧ-инфекции. Также в вузах медиками будут проводиться обучающие семинары и форумы «Остановим ВИЧ вместе».



«Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи – важная задача здравоохранения, в этом году мы будет решать ее не только силами медицинских работников. Включение Совета проректоров и самих вузов – перспективное направление профилактики», –отметила главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.



Добавим, что Центр СПИДа подписал соглашение о сотрудничестве с 14 вузами региона.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»