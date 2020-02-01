На Среднем Урале заготовили миллионы саженцев и тонны семян хвойных деревьев

17:42 | 26.02.2020

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология» для лесовосстановительных работ заготовлено 13 миллионов саженцев и более двух тонн семян хвойных деревьев.



По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, семенным материалом лесных культур для посева весной регион себя полностью обеспечил — при плане 2000 кг заготовлено 2145 кг семян. В области также выращено почти 13 млн штук саженцев хвойных деревьев.



Для формирования запаса страхового фонда лесных семян в 2019 году Средний Урал (на средства федерального бюджета) закупил 126,4 км семян сосны обыкновенной. Они могут быть использованы для посева леса только в случае неурожайного года. В 2020 году пополнение страхового фонда лесных семян продолжится.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»