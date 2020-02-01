В Первоуральске разыскивают без вести пропавшего пенсионера

17:14 | 26.02.2020

В Свердловской области в Первоуральске без вести пропал 69-летний Александр Трухин. 13 февраля он ушёл из дома, а обратно до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 175 см, xудощавое телосложение, карие глаза и седые короткие волосы. В последний раз его видели в коричневой дублёнке, чёрных ботинках, чёрных зимних штанах и норковой шапке.



Если вам известна информация о примерном местонахождении пропавшего мужчины – сообщите об этом по номеру телефона 8 953 606 98 87, Ольга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»