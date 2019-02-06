Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась питанием в столовой школы № 72

16:19 | 26.02.2020

Фото: bel.ru

Прокуратура Екатеринбурга и специалисты территориального отдела Роспотребнадзора проводит проверку по сообщению родителей о нарушении прав учащихся при организации питания в школе № 72. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Отмечается, что информация о плохой уборке и некачественной пище в столовой была получена от родителей ученика пятого класса и от представителей Уральского родительского комитета. Кроме того, есть информация, что сотрудники школьной столовой оставили детей без обеда, после того как учащиеся стали фотографировать хлеб с плесенью.



В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы № 72 в сфере организации питания в школе, соблюдению санитарных норм и правил при приготовлении пищи, напитков, их хранении и реализации учащимся. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»