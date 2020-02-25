На ремонт дорог в Екатеринбурге выделят сотни миллионов рублей

15:59 | 26.02.2020

В Екатеринбурге отремонтируют 11 участков дорог. На все работы, согласно плану, готовы выделить 471 миллиона 572 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Так, ремонту подлежат следующие участки дорог:



ул. Латвийская от дома №54 до Эстонской;

- Сибирский тракт от автодороги по ул. Восточной до дома №25 по Сибирскому тракту;

- ул. Молодогвардейцев;

- ул. Военная от Титова до Патриса Лумумбы;

- ул. Испытателей;

- переулок Боковой от Испытателей до Реактивной;

- ул. Лыжников от Походной до Молодогвардейцев;

- ул. Родонитовая;

- развязка на ул. 40-летия Комсомола;

- ул. Серова от Большакова до Авиационной;

- ул. Бахчиванджи от съезда автомобильной дороги г. Екатеринбург - аэропорт "Кольцово" до ул. Испытателей.



В настоящее время идёт приём заявок. Аукцион состоится 13 марта. Подрядчик должен будет отремонтировать дороги общего пользования местного значения до 25 сентября 2020 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»