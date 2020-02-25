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15:24 | 26.02.2020

Фото: Катерина Якушева

На Среднем Урале ожидается потепление

В ближайшие дни в Свердловской области и Екатеринбурге потеплеет, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.

В четверг, 27 февраля, В Свердловской области ночью -3…-8 °С, днём +2…-3 °С. Облачно с прояснениями, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, на юге мокрый снег; в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, ночью метели. В Екатеринбурге ночью -3…-5 °С, днём 0…+2 °С. Облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, днем небольшой мокрый снег, ночью и утром на дорогах гололедица.

В пятницу, 28 февраля, В Свердловской области ночью 0…-5 °С, днём 0…+5 °С. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (ночью снег, днем снег, мокрый снег); в отдельных районах гололедные явления. В Екатеринбурге ночью 0…-2 °С, днём +3…+5 °С. Облачно с прояснениями, небольшой снег, днем мокрый снег.

В субботу, 29 февраля, в Свердловской области ночью +1…-4 °С, днём +1…+6 °С. Облачно с прояснениями, на севере небольшие, местами умеренные осадки (ночью снег, днем снег, мокрый снег), на юге преимущественно без осадков; в отдельных районах гололедные явления. В Екатеринбурге ночью -1…+1 °С, днём +2…+4 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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