На Среднем Урале уничтожили сотни килограммов незаконной продукции

14:48 | 26.02.2020

Сегодня, 26 февраля, на плодоовощной базе Екатеринбурга провели контрольное мероприятие с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации Указов Президента РФ. Всего обнаружили 775 кг продукции без маркировки и сопроводительных документов.



Мероприятие провело Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с Управлением ФСБ России по Свердловской области, Свердловской транспортной прокуратурой и представителями таможенных органов.



В соответствии с законодательством Российской Федерации изъятая продукция (яблоки, груши, гранаты и шампиньоны неустановленного происхождения) уничтожена на полигоне бытовых отходов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»