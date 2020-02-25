На Среднем Урале мужчина изнасиловал и ограбил женщину

14:22 | 26.02.2020

В минувший четверг вечером в Свердловской области в посёлке Малышева мужчина напал на женщину, изнасиловав и ограбив её. В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей. Идёт расследование.



По версии следствия, вечером 20 февраля обвиняемый находился на остановке общественного транспорта в Асбесте. Там он заметил женщину, вместе с которой зашёл в автобус и проследовал до посёлка Малышева. Выйдя из автобуса вслед за женщиной, преступник прошёл с ней до малолюдного места, где напав на неё изнасиловал, а также похитил её деньги. Затем мужчина сел в такси и уехал.



«Собственной семьи у него нет. До момента совершения преступления проживал с матерью. Два раза за насилие над женщинами он привлекался к уголовной ответственности Артинским судом и один раз – Режевским судом, в 2003, 2005 и 2013 годах. Предвидя, что сыщики выйдут на его след, Дмитрий в спешном порядке собрал туалетные принадлежности, свои скромные сбережения и покинул родительский дом в надежде скрыться в тайге, но представители МВД помешали воплотить в жизнь его замыслы. В качестве жертвы злоумышленник выбрал даму по принципу привлекательности и опрятности, ему понравилось, как прилично она была одета, для него это означало, что будет чем поживиться»,- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Мужчину обвиняют по п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и п.«б» ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»