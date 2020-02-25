Спикер гордумы Екатеринбурга объяснил свое высказывание о женщинах-полицейских

14:05 | 26.02.2020

На последнем заседании Екатеринбургской городской думы депутаты заслушали отчет врио начальника городского УМВД за 2019 год Андрея Швыдченко, в ходе которого народные избранники подняли кадровый вопрос. Полковник не стал скрывать, что есть проблемы с комплектованием. Народные избранники обратились к администрации города с вопросом о поддержке сотрудников полиции, в частности с жильем.



Председатель Думы Игорь Володин в своем выступлении подчеркнул, что квартирный вопрос – один из приоритетных и влияющих на кадровую политику, добавив, что в полиции все чаще можно встретить сотрудников женского пола, которые могут не справиться с матерыми преступниками. Заявление спикера вызвало определенный резонанс в социальных сетях, а некоторые СМИ приравняли его к сексистским., хотя Володин говорил совсем о другом – о защите сотрудниц и важности мужчин в борьбе с бандитами, убийцами и ОПГ.



«Важно понимать, что на заседании думы речь шла о мотивации, о поддержке сотрудников полиции, в том числе и за счет улучшения их жилищных условий. Я говорил о том, что мужчины уходят со службы именно из-за этого, а женщинам на ряде должностей в полиции очень сложно. И привел пример патрульно-постовой службы, где нужна сила, ведь борьба идет с криминалитетом, который не смотрит на пол – это серьезная опасность для женщин сотрудников. Мы должны о них заботиться, оберегать и сохранять. Часто это матери, которых дома ждут дети. При этом отдельно подчеркну, что в полиции невозможно обойтись без женщин вообще, они обязательно нужны в ряде подразделений, где они справляются еще лучше мужчин. Главное - минимизировать риск для жизни. Иногда возникают ситуации, когда сотрудниц привлекают к проведению оперативных мероприятий, но это точечные случаи и в эти моменты они находятся под защитой коллег. Борьбой с бандитами, убийцами и организованными преступными группами должны заниматься в основном мужчины. Мы должны максимально оберегать наших женщин в погонах», – прокомментировал свое заявление Игорь Володин.



Напомним, что председатель гордумы Игорь Володин в ходе заседания отметил, что когда он служил в милиции, то выдавали ведомственное жилье за хорошие показатели – и оперативникам, и участковым, поэтому он держались за работу.



«А сейчас, во-первых, начнем с того, что не комплект. Как возможно комплектовать? Посмотрите, зайдите в Юридический институт: там 50%, я извиняюсь, конечно, - женщины работают и учатся. Я конечно «за» – это здорово - осваивать мужскую профессию. Но когда в патрульно-постовой службе находится женщина, как она догонит того же преступника? Сложно, тем более в юбке. Я все прекрасно понимаю. Поэтому мы говорим, что мужчинам стало неинтересно работать в полиции, потому что, действительно, зарплата невысокая, с жильем сложно. Конечно, надо предусмотреть какие-то программы. Я думаю, соберемся, встретимся с Администрацией. Для той же полиции – чтобы каким-то образом поддержать, потому что у них стимула для работы нет», – заявлял Игорь Володин в ходе заседания.

© «Вечерние ведомости»