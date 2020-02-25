Абоненты МегаФона могут воспользоваться 5G в роуминге

13:44 | 26.02.2020

МегаФон первым среди российских операторов запустил 5G-роуминг. Для тех, кто путешествует и пользуется мобильным интернетом в поездках, это возможность увидеть разницу между 3G, 4G, 5G на реальных сетях. И шанс «потрогать» 5G ещё до появления этого стандарта в России.



Партнером МегаФона выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги связи в 23 странах. Первой страной, где доступна эта услуга, стала Румыния. При этом оператор уже ведет переговоры с другими партнерами и планирует оперативное расширение списка стран.



Абоненты МегаФона могут регистрироваться в сети 5G и выходить в интернет на новых скоростях по прежним расценкам – таким же, как 3G/4G. Для этого потребуется телефон с поддержкой сети пятого поколения, к примеру Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G.



«Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов. Причем не меняя SIM-карты», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.



Телеком-аналитики отмечают, что такой шаг – возможность и российским пользователям «прикоснуться» к преимуществам 5G, которые уже доступны в других странах, где решен вопрос с выделяемыми под этот стандарт частотами.



«Международный роуминг в сетях 5G только делает свои первые шаги. Обладатели флагманских моделей телефонов с поддержкой 5G, могут реализовать их потенциал, если пока что не в России, то хотя бы в зарубежной поездке», - комментирует Алексей Бойко, аналитик агентства MForum Analytics.



Мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов МегаФона, выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.



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