В Екатеринбурге мужчину обвиняют в случайном убийстве жены

13:35 | 26.02.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге завершено расследование в отношении 67-летнего мужчины. Он обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По материалам дела, в начале ноября 2019 года обвиняемый ухаживал за женой, которая после болезни не могла себя обслуживать самостоятельно. Мужчина начал погружать женщину в ванну, но вода оказалась настолько горячей, что пострадавшая получила обширные ожоги.



После произошедшего мужчина на протяжении нескольких дней лечил полученные ожоги самостоятельно, однако позже состояние женщины ухудшилось, и он вызвал «скорую помощь». Через некоторое время пострадавшая скончалась.



Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»