На предприятии в Нижнем Тагиле обнаружили тело мужчины

13:16 | 26.02.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Накануне вечером на территории одного из предприятий в Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Индустриальной и Балакинской обнаружили тело мужчины. Следователи СКР начали доследственную проверку.



Предварительно установлено, что мужчина в каких-либо трудовых отношениях с предприятием не состоял. В момент инцидента он находился на территории предприятия по собственной инициативе. Точная причина его смерти устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы.



По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Отмечается, что тело мужчины обнаружено без признаков насильственной (криминальной) смерти.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»