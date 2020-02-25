Уральские гимнасты взяли Гран-при международного форума «Европа-Азия»

12:56 | 26.02.2020

Фото: администрация Чкаловского района

Гимнасты Екатеринбурга взяли Гран-при VIII международного форума детского и юношеского творчества «Европа-Азия». Хореографический ансамбль «Вдохновение» гимназии № 177 Чкаловского района города получил награду в номинации «Народный танец», а также стал лауреатом I степени в номинациях «Народный танец» и «Эстрадный танец».



Всего на форуме было представлено 300 номеров от коллективов Свердловской области. Гимнасты ансамбля «Вдохновение» показали композиции «Черноморочка моя», «Вдоль по улице широкой», «Балканская вечеринка» и «Сюрреализм».



Ранее коллектив уже одерживал победу. Так, в январе 2019 года «Вдохновение» стал лауреатом II степени всероссийского чемпионата по народным танцам в Москве.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»