В столице Урала продолжается приём заявок на экскурсию по «Екатеринбург Арене»

12:38 | 26.02.2020

Фото: ФК «Урал»

На экскурсию по «Екатеринбург Арене» продолжается приём заявок. Подать их можно на любой домашний матч.

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Во время экскурсии посетители пройдут путь футболистов от приезда на стадион до выхода на поле, а также попадут в готовую к игре раздевалку, увидят разминочные зоны и многое другое. Кроме того, всех гостей ожидают презенты от клуба и памятное фото с футболистами.

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Заявки на туры принимаются на почту fan@fc-ural.ru. В письме необходимо указать ФИО, количество участников, день матча И контактный номер телефона.



Напомним, ближайшая игра в Екатеринбурге у «Урала» состоится 21 марта – команда встретит «Рубин».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»