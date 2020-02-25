В Реже девушка убила возлюбленного из-за ревности. Знакомые мужчины хотят устроить митинг

11:45 | 26.02.2020

Фото: Василий Тренин

Накануне, 25 февраля, в Реже простились с местным жителем Василием Трениным, которого убила сожительница.



По некоторым данным, инцидент произошёл в ночь с 22 на 23 февраля, после чего девушка сама сообщила в полицию о преступлении. Мотивом убийства стала ревность – по словам знакомых, Тренин посмотрел на другую девушку, что не понравилось его сожительнице. Девушка в состоянии алкогольного опьянения напала на мужчину с ножом.



Вместе с парой жил четырёхлетний ребёнок девушки. Сейчас девочку не с кем оставить, поэтому маму выпустили под подписку о невыезде.



Молодой человек работал в техникуме, преподавал физкультуру. На прощание с ним пришли 120 человек. Знакомые Тренина хотят устроить митинг, чтобы начальник МВД взял это дело под личный контроль.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»