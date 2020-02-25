В Каменске-Уральском за травмирование ребёнка на детской площадке оштрафовали коммунальщиков

11:23 | 26.02.2020

Фото: wikimapia.org

В Каменске-Уральском за травмирование ребёнка на сломанных качелях оштрафовали организацию, обслуживающую придомовую территорию.



Инцидент произошёл в июле прошлого года. Согласно материалам проведённое прокуратурой проверки, во дворе дома по Суворова были установлены качели-балансир со сломанным деревянным основанием. Именно на этих качелях несовершеннолетняя девочка получила травму.



В отношении ООО «Горстройцентр», который занимается обслуживанием двора, возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов к продукции или обязательных требований к продукции и связанных с ней процессов проектирования, строительства, монтажа, наладки, повлекшие причинение вреда здоровью граждан).



Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал ООО «Горстройцентр» на 300 тысяч рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»