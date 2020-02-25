Екатеринбуржца подозревают в убийстве друга в День защитника Отечества

10:39 | 26.02.2020

Фото: zayavlenie.okd1.ru

В уральской столице на минувших выходных нашли мертвым молодого человека. Тело было обнаружено в сгоревшей квартире. По мнению родственников парня, убить и устроить пожар мог его друг.



Как передает портал «Регион online», молодые люди встретились дома у погибшего, где между ними произошел конфликт. В ходе конфликта подозреваемый зарезал товарища, а чтобы скрыть улики – устроил пожар.



В настоящий момент обвиняемый находится в СИЗО. По факту убийства завели уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»