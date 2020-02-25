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В Первоуральске в суд передано дело высокопоставленного сотрудника Фонда содействия капремонту
Как рассказали в пресс-службе Первоуральского городского суда, дело будет рассматриваться в особом порядке. Заседание назначено на 28 февраля, начало в 10:00. Дело передано судье Дмитрию Карпенко.
Юрий Винокуров был задержан 18 ноября 2019 года сотрудниками УФСБ по Свердловской области. По версии следствия, задержанный незаконно получал денежные средства от подрядчиков за оказание общего покровительства при приеме выполненных работ. Размер денежных средств варьировался и составлял в среднем 3% от подписанных актов выполненных работ. При очередной передаче денежных средств в размере 150 тысяч рублей от одного из подрядчиков указанный гражданин был задержан с поличным. После задержания Юрий Винокуров написал явку с повинной.
© «Вечерние ведомости»
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