Ученики екатеринбургской школы взяли второе место на турнире по физике в Москве

10:01 | 26.02.2020

Фото: Администрация Кировского района Екатеринбурга

Школьники екатеринбургского лицея №130 Кировского района Екатеринбурга взяли «серебро» на московском турнире по физике «Лига физиков». Как рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы, ребята обошли в интеллектуальных соревнованиях команды со всей России.



Екатеринбуржцы продемонстрировали жюри отличные знания точных наук, а также иностранного языка. В одном из туров конкурса им пришлось соревноваться на английском языке.



Отметим, что в состязаниях принимали участие 6 команд из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Омска и Ленинградской области.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»