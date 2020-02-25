09:23 | 26.02.2020

Фото: Татьяна Андреева

В Екатеринбурге назвали основного хедлайнера «Ночи музыки». В 2020 году ей станет Ёлка.



«Поиск артиста для акции "Светает" – это всегда очень сложный и тонкий процесс. Недостаточно просто пригласить "звезду", нужен настоящий, искренний музыкант, способный создать всеобщую атмосферу счастья и любви. И Елка, на наш взгляд, – это стопроцентное попадание»,- рассказала исполнительный директор Ural Music Night Наталия Шмелькова.



Напомним, акция «Светает» состоится на Октябрьской площади 27 июня. Вместе с Ёлкой горожане встретят рассвет. Начало её выступления в 2:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»