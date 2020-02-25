Свердловский «Автомобилист» на выезде обыграл «Авангард»

09:15 | 26.02.2020

Накануне, 25 февраля, свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Авангард». Встреча завершилась со счётом 2:4.



В составе уральской команды отличились Алексей Василевский (оформил дубль), Дэн Секстон и Питер Холланд. Среди соперников шайба забили Бэк и Шумаков. Ворота свердловчан защищал Владимир Галкин.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт на выезде завтра, 27 февраля, с казанским «Ак Барсом». Эта встреча у уральцев станет завершающей в регулярном чемпионате, после чего начнётся борьба за кубок Гагарина. Согласно таблице Восточной конференции, «Автомобилист» выйдет в плей-офф с «Сибирью», а первая серия игр состоится в Екатеринбурге.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»