Новости дня
23:33 | 25.02.2020
Фото: Е1
На границе Свердловской области и Прикамья прорвало газопровод
Как сообщает портал Life, взрыв случился в 12 километрах от поселка Средняя Усьва Горнозаводского района Пермского края. После взрыва на месте начался пожар. Диаметр трубы составляет 1400 мм.
На данный момент на месте работают представители МЧС. По их словам, авария не представляет угрозы для жителей населенных пунктов.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
25.02.2020
23:33 | 25.02.2020
На границе Свердловской области и Прикамья прорвало газопровод
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