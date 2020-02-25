На границе Свердловской области и Прикамья прорвало газопровод

23:33 | 25.02.2020

Фото: Е1

На границе Свердловской области и Прикамья случился взрыв на газопроводе «Ямбург- Елец-2».



Как сообщает портал Life, взрыв случился в 12 километрах от поселка Средняя Усьва Горнозаводского района Пермского края. После взрыва на месте начался пожар. Диаметр трубы составляет 1400 мм.



На данный момент на месте работают представители МЧС. По их словам, авария не представляет угрозы для жителей населенных пунктов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»