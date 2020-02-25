Ещё один пожар: в Екатеринбурге в горящей квартире погиб инвалид

23:16 | 25.02.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В уральской столице этим вечером случился ещё один пожар, в котором погиб человек. Мужчина инвалид не смог выбраться из горящей квартиры, надышался дымом и скончался до приезда «скорой».



Как передает портал Е1, пожар случился на Тверитина, 16.



На место выезжали 10 спасателей с 3 единицами спецтехники. Им пришлось эвакуировать 8 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»