В Екатеринбурге на Ботанике нашли тело мертвого мужчины

20:13 | 25.02.2020

Фото: группа «Район Ботаника — Екатеринбург»/«ВКонтакте»

В уральской столице на Ботанике местные обнаружили тело мужчины. По факту его смерти Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проводит проверку.



Как передает портал Znak.com, тело нашли возле второго подъезда дома на Тбилисском бульваре, 3. В настоящий момент следователи назначили проведение необходимых экспертиз. По предварительным данным, то, что произошло с мужчиной не носит криминального характера.



По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»