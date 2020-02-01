Екатеринбургские конькобежцы завоевали медали первенства России в Коломне

19:38 | 25.02.2020

Фото: СШ «Юность»

Конькобежцы из екатеринбургской СШ «Юность» завоевали медали на первенстве России в Коломне. Юноши и девушки боролись сразу в трех дисциплинах.



Как рассказали в администрации Екатеринбурга, воспитанник «Юности» Владимир Семирунний взял три золотые медали: он оказался лучшим в дистанциях на 3000, 5000 метров, а также стал победителем командных гонок в составе сборной Свердловской области.



Четвертую золотую медаль завоевала Ксения Кононенко: девушка стала сильнейшей в дистанции на 3000 метров. Кроме того, ей удалось выиграть бронзовую медаль в командных гонках.



Таким образом, Свердловская область заняла третье метро в общем командном зачете. Добавим, что всего в соревнованиях принимали 150 конькобежцев из 27 регионов России.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»