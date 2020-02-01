В Свердловской области продолжает падать заболеваемость ОРВИ

19:29 | 25.02.2020

Фото: informator.press

На Среднем Урале продолжает падать заболеваемость ОРВИ, об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.



Так, в период с 17 по 23 февраля медики зарегистрировали 42,2 тысячи случаев заболевания, что ниже уровня прошлой недели на 6%. Больше всего болеют подростки старше 15 лет и взрослые. Также за этот период медики поставили предварительный диагноз «пневмония» 866 людям, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 11%.



В Роспотребнадзоре отметили также, что специалисты продолжают контролировать ситуацию с коронавирусом. На сегодняшний день медики следят за состоянием 225 граждан, вернувшихся накануне из Китая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»