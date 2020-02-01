Уральские города примут участие в эко-марафоне

19:12 | 25.02.2020

Фото: rsloboda-rt.ru

Екатеринбург и другие города Свердловской области примут участие в эко-марафоне по переработке бумаги «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Участникам предстоит собрать не меньше 30 кг макулатуры.



По данным официального портала марафона, вся Свердловская область должна собрать не меньше 100 тонн макулатуры. Отправлять бумагу можно будет с 20 апреля по 8 мая на специальном автомобиле по указанному на портале адресу.



Победителем марафона станет город, собравший больше всего макулатуры. Итоги будут подводить с учетом численности населения. Наградой за первое место может стать аллея с десятью редкими саженцами, телескоп с автонаведением или же пополнение библиотеки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»