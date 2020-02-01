В Екатеринбурге на трамвайных путях столкнулись два автомобиля

19:02 | 25.02.2020

Фото: vladtime.ru

В уральской столице в микрорайоне Эльмаш столкнулись две иномарки. ДТП произошло прямо на трамвайных путях.



Как передает «Уральский меридиан», авария случилась на перекрестке улиц Баумана и Старых Большевиков. Из-за этого на Эльмаше парализовало движение трамваев №2, 7, 14, 16 и 17.



На данный момент с обстоятельствами аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»