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18:32 | 25.02.2020
Команда ветеранов ГУФСИН выиграла хоккейный турнир в честь памяти известного командира уральского СОБР
На открытии присутствовала семья Вадима Анатольевича – его супруга и трое детей. Старший сын Владимир под гимн России поднял флаг, а младший Алексей сказал напутственное слово и открыл турнир. Было объявлено, что турнир памяти Вадима Елфимова будет ежегодным.
На корте встретились три команды ХК «Республика», ХК «Стражник» и ХК «Титан» (счет «Республика»- «Стражник» 0:4, «Стражник»- «Титан» 5:4, «Республика»-«Титан» 1:4).
Победителем турнира стала хоккейная команда ветеранов ГУФСИН « Стражник».
Вадим Анатольевич Елфимов родился 12 апреля 1971 года. В 1988 году окончил Свердловское суворовское военное училище, в 1999 году Московский институт МВД РФ и Академию управления МВД России (в 2011 году). С 1993 по 1997 год служил в СОБРе управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД по Свердловской области, с 1999 по 2002 год в отделе по борьбе с коррупцией УБОП свердловского главка МВД. С 2002 по 2006 год Вадим Анатольевич перешел в отдел по борьбе с коррупцией ГУ МВД в УрФО, где с 2006 года возглавил СОБР. За службу, в том числе в горячих точках, был отмечен наградами.
Полковник скоропостижно скончался в госпитале 5 октября 2016 года после стремительного ухудшения состояния здоровья.
© «Вечерние ведомости»
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