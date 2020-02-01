В Екатеринбурге на улице Машинной в пожаре погибла женщина

18:29 | 25.02.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В уральской столице на улице Машинной произошел пожар в жилом доме. В результате инцидента погибла женщина.



Речь идет о девятиэтажке по адресу Машинная, 38. Как передает портал Е1, некоторые очевидцы утверждают, что возгорание началось со шкафа в коридоре.



Добавим, что пожарным также пришлось эвакуировать жильцов верхних этажей дома.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»