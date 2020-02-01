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18:16 | 25.02.2020
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Свердловский СК провел Всероссийский турнир по Кобудо памяти Героя России Владимира Ласточкина
На открытие мероприятия представители СК рассказали о подвиге Владимира Ласточкина, совершенном в декабре 1995 года. Во время спецоперации и эвакуации возле Гудермеса герой закрыл собой раненных товарищей и, получив тяжелое ранение в голову, скончался в госпитале города Грозного. Ему посмертно присвоили звание героя РФ.
После церемонии начались соревнования, в которых приняли участие спортсмены из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Сибирского Федерального округа и Алтайского края. Победители и призеры состязаний получили почетные грамоты и награды.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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