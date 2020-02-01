За праздничные дни в Свердловской области поймали 235 нетрезвых водителей

17:47 | 25.02.2020

Фото: ntm13.ru

Сотрудники ГИБДД за выходные, посвященные Дню защитника Отечества, поймали 235 нетрезвых водителей в ходе рейдовых мероприятий. Каждого девятого из них привлекут к уголовной ответственности.



Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, во время проверок 43 водителя отказались от прохождения освидетельствования, а 26 водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвую езду. Также почти 200 водителей не имели удостоверения, либо были лишены его.



Водителей, допустивших серьезные нарушения ПДД, будут наказывать штрафами, лишением прав и лишениями свободы на срок до двух лет.



Также в ГИБДД рассказали, что такие же рейдовые мероприятия будут проводиться и в праздничные дни, посвященные Международному женскому дню.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»