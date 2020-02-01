МЧС по Свердловской области предупреждает об ухудшении погодных условий

17:32 | 25.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области 26 февраля по прогнозам синоптиков ожидается ухудшение погодных условий: местами пройдет сильный мокрый снег, на дорогах образуется гололедица, порывы ветра усилятся до 17 м/с.



Спасатели просят жителей быть предельно осторожными и внимательными. Автовладельцам рекомендуется не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций и фасадов зданий. Водителей просят отказаться от поездок на длительные расстояния. Если это невозможно, к поездке необходимо подготовиться максимально тщательно: проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи, отмечают в Уралуправтодоре. На трассах, где чаще всего появляются гололед и снежные накаты, будут работать комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.



Пешеходам представители МЧС напоминают о скользких дорогах и призывают соблюдать аккуратность и подбирать обувь с нескользящей подошвой. Кроме того, в период непогоды не рекомендуется отправляться в походы, ограничить проведение работ на открытом воздухе и высоте. Гололед на дорогах может привести к увеличению количества ДТП в городе. Также завтра возможно налипание мокрого снега на провода, что может привести к нарушению энергоснабжения.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, прогноз о возможной непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры для принятия мер по готовности всех сил и средств к реагированию на возможные аварийные ситуации.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»