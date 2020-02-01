В Екатеринбурге изменятся три автобусных маршрута

17:07 | 25.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге изменят маршруты трех автобусов. Теперь они будут ходить до станции метро «Ботаническая».



Пресс-служба мэрии отмечает, что речь идет об автобусах № 9 Южная – ОПХ (пос. Шабровский), № 11 Южная – Горный Щит и № 17 Южная – Опытный завод (пос. Рудный). Сообщается, что изменения связаны с созданием большого пересадочного узла у станции метро. Дата курсирования автобусов по новому маршруту пока не известна.



Напомним, в конце января началось строительство нового регионального транспортно-пересадочного комплекса с торговым центром в микрорайоне Ботанический. Открытие комплекса и центра запланировано на 2023 год – год проведения Универсиады и 300-летия Екатеринбурга.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»