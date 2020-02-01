В Екатеринбурге экс-глава департамента рекламы МУГИСО отправится в колонию на девять лет

15:58 | 25.02.2020

Фото: m.ura.news

Экс-чиновник Игорь Разунин отправится в колонию строгого режима на девять лет. Также он должен выплатить штраф в размере пять миллионов рублей.



Напомним, по версии следствия, Разунин, будучи главой департамента рекламы МУГИСО, получил взятку в размере 160 тысяч рублей от компании занимающейся рекламой. Стоит отметить, что деньги в шкаф чиновника положил посредник, сам глава департамента к деньгам не прикасался.



Экс-чиновник вину не признал. Более того, он заявил, что стал «жертвой провокации сотрудников ФСБ», а в ходе следствия его права постоянно нарушались: отказ общения с адвокатом, прослушка разговоров, отказ допроса свидетелей. Кроме того, экс-чиновник подчёркивает, что у него не было полномочий, необходимых для исполнения действий, за которые по легенде ему дали взятку. Он утверждает, что только консультировал людей, не зная, что за это у них берет деньги посредник.



Стоит напомнить, что разбирательство по делу Разунина в Кировском райсуде Екатеринбурга началось ещё весной 2018 года, но 3 декабря 2018 года подсудимый пропал, после чего судья Лариса Шаньгина удовлетворила ходатайство прокуратуры о его заочном аресте, и дело приостановили. Летом 2019 года Разунина нашли в Белоруссии, а в ноябре экстрадировали в Россию.



На суде обвиняемый заявил, что «осознал свою ошибку в том, что когда-то согласился работать в государственном учреждении».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»